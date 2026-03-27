Forbidden fruit anticipazioni dal 28 marzo al 3 aprile 2026 | arriva il confronto tra Yigit e Lila

Nella settimana dal 28 marzo al 3 aprile 2026, la soap Forbidden Fruit prevede nuovi episodi con numerosi colpi di scena. Tra le trame, si segnala un confronto tra i personaggi di Yigit e Lila, che promette di suscitare grande attenzione tra i telespettatori. I prossimi episodi saranno caratterizzati da un livello di tensione molto elevato.

Nuove puntate inedite ricche di colpi di scena attendono i fans di Forbidden fruit. Nella settimana dal 28 marzo al 3 aprile assisteremo a episodi nei quali la tensione sarà davvero altissima. Al centro delle trame troviamo un confronto ad alta tensione: quello tra Yigit e Lila. Riusciranno a superare le loro incomprensioni? Vi ricordiamo che giovedì 2 aprile, la serie tv turca andrà in onda anche in prima serata su Canale 5. Anticipazioni settimanali Forbidden fruit, trame dal 28 marzo al 3 aprile. Ender è sempre più convinto che un chiarimento tra Yigit e Lila li aiuterebbe a risolvere le loro incomprensioni, e con l’aiuto di Caner organizza per i due un incontro senza che loro sospettino nulla. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

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