Forbidden fruit 3 replica puntata del 24 febbraio in streaming | Video Mediaset

La replica di Forbidden Fruit 3, andata in streaming il 24 febbraio, ha attirato molti spettatori. Sahika si preoccupa perché i suoi piani sembrano crollare, specialmente quando Halit mette in dubbio l’innocenza di Yildiz. La tensione cresce mentre i personaggi affrontano nuove sorprese e dubbi. La scena si conclude con un colpo di scena che lascia il pubblico in sospeso. La puntata continua a tenere alta l’attenzione degli spettatori.

Nuovo appuntamento oggi – martedì 24 febbraio – con la soap turca Forbidden fruit 3. Nella puntata odierna Sahika è preoccupata: vede vacillare i suoi piani soprattutto quando Halit dubita che Yildiz abbia avvelenato Erim. Nel frattempo, Caner e Kaya informano Leyla di poter riprendere l'università. Ecco il Video Mediaset per rivedere l'episodio 18 trasmesso da Canale 5 in replica streaming.