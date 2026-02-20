I Foo Fighters hanno annunciato il nuovo album “Your Favorite Toy”, in uscita il 24 aprile. La band di Dave Grohl torna sulla scena con un disco che promette energia e suoni forti. Dopo mesi di silenzio, i musicisti hanno deciso di sorprendere i fan con questa novità, registrata in uno studio di Los Angeles. La notizia ha già fatto il giro dei social e molti si aspettano un sound potente. La data di uscita si avvicina, e i fan attendono con ansia.

Dopo il loro ritorno in scena in punta di piedi, ora i Foo Fighters fanno sul serio. La band capitanata da Dave Grohl ha annunciato il suo nuovo album, intitolato Your Favorite Toy, che uscirà il 24 aprile. Il disco è preceduto dalla title track che, come il frontman spiega in una nota, «è stata la chiave per definire il suono del nuovo album. È nata quasi per caso, dopo oltre un anno passato a sperimentare con sonorità diverse, e il giorno in cui ha preso forma ho capito che dovevamo seguire quella direzione. È stata la scintilla che ha dato vita all’insieme di canzoni che abbiamo registrato per questo disco.🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Il nuovo album dei Foo Fighters si intitola “Your Favorite Toy” e uscirà ad aprile

