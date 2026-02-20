Il nuovo album dei Foo Fighters si intitola Your Favorite Toy e uscirà ad aprile
I Foo Fighters hanno annunciato il nuovo album “Your Favorite Toy”, in uscita il 24 aprile. La band di Dave Grohl torna sulla scena con un disco che promette energia e suoni forti. Dopo mesi di silenzio, i musicisti hanno deciso di sorprendere i fan con questa novità, registrata in uno studio di Los Angeles. La notizia ha già fatto il giro dei social e molti si aspettano un sound potente. La data di uscita si avvicina, e i fan attendono con ansia.
Dopo il loro ritorno in scena in punta di piedi, ora i Foo Fighters fanno sul serio. La band capitanata da Dave Grohl ha annunciato il suo nuovo album, intitolato Your Favorite Toy, che uscirà il 24 aprile. Il disco è preceduto dalla title track che, come il frontman spiega in una nota, «è stata la chiave per definire il suono del nuovo album. È nata quasi per caso, dopo oltre un anno passato a sperimentare con sonorità diverse, e il giorno in cui ha preso forma ho capito che dovevamo seguire quella direzione. È stata la scintilla che ha dato vita all’insieme di canzoni che abbiamo registrato per questo disco.🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it
Leggi anche: “Your Favorite Toy” è il nuovo singolo dei Foo Fighters
Leggi anche: Foo Fighters, Dave Grohl annuncia: “Abbiamo finito il nuovo album”Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Le Terre Rare dei Subsonica sono piene di suoni nuovi: È l’album del viaggio; Bono: Il nuovo album degli U2 sarà un carnevale, non possono esserci solo ceneri; 'Che me ne faccio del tempo', arriva il nuovo album di Mara Sattei; Terre Rare è il nuovo album dei Subsonica, in uscita il 20 marzo.
Foo Fighters, è uscito il nuovo singolo Your Favourite Toy: la data di uscita dell'albumLeggi su Sky TG24 l'articolo Foo Fighters, è uscito il nuovo singolo Your Favourite Toy: la data di uscita dell'album ... tg24.sky.it
Il nuovo album dei Foo Fighters si intitola Your Favorite Toy e uscirà ad aprileDopo il loro ritorno in scena in punta di piedi, ora i Foo Fighters ... msn.com
Doppia sorpresa per i fan dei Foo Fighters: il 19 febbraio la band ha pubblicato il nuovo singolo “Your Favourite Toy”, title track del dodicesimo album in studio in uscita il 24 aprile. Il disco, anticipato anche da “Asking For a Friend”, è stato registrato interame - facebook.com facebook
I Foo Fighters hanno annunciato Your Favorite Toy, il nuovo album in uscita ad aprile x.com