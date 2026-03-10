VIDEO | Tornano le Giornate Fai di Primavera | ecco le aperture a Messina e provincia

Il 21 e 22 marzo si svolgono le Giornate Fai di Primavera, un evento che permette di visitare diversi siti aperti al pubblico. A Messina e nella provincia sono previste aperture di luoghi storici e culturali, accessibili durante queste due giornate. Le iniziative coinvolgono volontari e organizzazioni che coordinano le visite e le attività. L’evento si ripete anche quest’anno, offrendo l’opportunità di scoprire patrimoni locali.

Scherzi a Parte, le pagelle: il santino a Samira (5), Bisciglia scapoccia in psichiatria (8), Ermal Meta litiga in pugliese (9) Dal Monastero Benedettino San Placido Calonerò alle meraviglie di Casalvecchio Siculo. Scopriamo i gioielli fruibili al pubblico Anche quest'anno, il 21 e 22 marzo, tornano le Giornate Fai di Primavera. Scopriamo insieme le aperture a Messina e provincia. Apertura del Monastero Benedettino San Placido Calonerò– Messina sabato 21 e domenica 22 marzo dalle 9.30 alle 17.30. Dopo il restauro torna visitabile uno dei più affascinanti monasteri benedettini della Sicilia. "Prima di attraversare il portale medievale del castello svevo su cui sorge il complesso, si potrà godere di una vista sorprendente sullo Stretto e sulla campagna che unisce terra e mare. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

Articoli correlati

Tornano le Giornate Fai di Primavera: i luoghi aperti a Spezia e provinciaLa Spezia, 9 marzo 2026 - Torna nel primo week end di primavera il più importante evento di piazza dedicato al patrimonio culturale e paesaggistico...

Leggi anche: Giornate Fai di primavera: tutte le aperture straordinarie a Viterbo e nel Lazio

Una raccolta di contenuti su VIDEO Tornano le Giornate Fai di...

Temi più discussi: Video: Tornano le Giornate Fai di primavera, visite in 780 luoghi in 400 citta'; Tornano le Giornate Fai di primavera, visite in 780 luoghi in 400 citta'; Tornano le Giornate FAI di Primavera: 780 luoghi aperti in 400 città italiane; Tornano le giornate Fai, alla scoperta di tesori nascosti.

Tornano le Giornate FAI di Primavera, il 21 - 22 Marzo si può visitare lo Sky Campus!Sky Campus Milano apre al pubblico con le Giornate FAI mostrando studi televisivi regie Formula 1 e spazi sostenibili del nuovo quartier generale Sky Italia a ... digital-news.it

Tornano le Giornate FAI di Primavera: 780 luoghi segreti aperti al pubblico in tutta ItaliaSabato 21 e domenica 22 marzo visite straordinarie in 400 città tra palazzi storici, monumenti e siti normalmente inaccessibili ... giornalelavoce.it

TERRITORIO • #anteprima / Sono in arrivo le Giornate FAI di Primavera. Il 21 e 22 Marzo Rovigo sarà al centro dell'attenzione! Svelati i luoghi che saranno visitabili grazie alle Guide del FAI - Fondo per l'Ambiente Italiano: Palazzo Rosada-Ubertone ( - facebook.com facebook

Tornano le Giornate FAI di Primavera, il 21 - 22 Marzo si può visitare lo Sky Campus! x.com