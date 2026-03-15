Il restyling della porta della città | Progetto costoso e non prioritario

Il progetto Lainate 2030 prevede una riqualificazione urbana di viale delle Rimembranze e piazza Matteotti, con l’obiettivo di rinnovare l’ingresso della città. Tuttavia, il piano ha suscitato polemiche poiché alcuni criticano il costo elevato e la mancanza di attenzione ai bisogni prioritari dei cittadini. La discussione si concentra sulle modalità di intervento e sulle risorse impiegate.

"È un progetto costoso che ignora i bisogni reali". Continua a far discutere il progetto Lainate 2030 che prevede di cambiare il volto all’ingresso della città di Lainate con la riqualificazione urbana di viale delle Rimembranze e piazza Matteotti. Dopo le critiche sollevate da Fratelli d’Italia, questa volta a puntare il dito contro il progetto è il consigliere comunale Danila Maddonini della lista Progetto Comune Lainate - Forza Italia. Da un punto di vista estetico il progetto da 8,8 milioni piace a tutti: più verde, nuovi percorsi ciclopedonali e un ingresso al centro cittadino più vivibile. "Noi ci chiediamo se è davvero questa la... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Il restyling della porta della città: "Progetto costoso e non prioritario" Articoli correlati Leggi anche: Palestra della Vanghetti al restyling. Approvato il progetto esecutivo Assago, l’eredità delle Olimpiadi . Tre milioni per il restyling della cittàTre milioni di opere per il Comune di Assago tra quelle già realizzate e quelle da completare. Tutti gli aggiornamenti su Il restyling della porta della città... Temi più discussi: Il restyling della porta della città: Progetto costoso e non prioritario; Marciapiedi nuovi, luci e cantieri notturni. Via Veneto si rifà il look, tutti i dettagli del progetto; Via libera alla riqualificazione di via Cerretani; Loreto, la giunta riprende il restyling della piazza: Va restituita alla città. Il restyling della porta della città: Progetto costoso e non prioritarioÈ un progetto costoso che ignora i bisogni reali. Continua a far discutere il progetto Lainate 2030 che ... msn.com Restyling Porta Torricella. Un progetto per il parcheggio, il Comune vuole ampliarloIl parcheggio di Porta Torricella si prepara a cambiare volto e a diventare uno snodo sempre più strategico per la mobilità del centro storico di Ascoli. L’amministrazione comunale sta infatti ... ilrestodelcarlino.it Il progetto della Fip per il 2027: due gironi da dieci, regular season ridotta e licenze legate alla capienza degli impianti. Udine rischia l'esclusione per il Carnera facebook Museo M9, il progetto contemporaneo inaugurato a Mestre: nel nuovo spazio il presente in dialogo con la storia del Novecento x.com