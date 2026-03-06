Parte il restauro di fontana Grande intervento da 100mila euro e piazza off-limits

Da lunedì 9 marzo iniziano i lavori di restauro conservativo sulla fontana Grande, intervento del valore di 100 mila euro che comporta la chiusura dell’area al pubblico. I lavori seguono i rilievi laser effettuati lo scorso novembre e mirano a ripristinare lo stato originario della fontana, uno degli angoli più frequentati dai residenti in città. La piazza rimarrà quindi off-limits durante tutto l’intervento.

Dopo i rilievi laser dello scorso novembre si passa all'azione. Da lunedì 9 marzo prendono il via i lavori per il restauro conservativo della fontana Grande, operazione che ridarà splendore a uno degli angoli più amati dai viterbesi. L'amministrazione Frontini ha affidato l'intervento alla ditta Pro.mu restauri artistici srl per un importo di 105mila euro. Saranno i tecnici dell'azienda locale ad avere il compito di eseguire il minuzioso piano di recupero elaborato dopo le scansioni tridimensionali di fine ottobre.

Riqualificazione in piazza Alario: al via il restauro scientifico della storica fontana “Saliera”Al via, martedì 16 dicembre, alle ore 12, le attività di riqualificazione di Piazza Alario.

Restauro di piazza Baldaccio. L’intervento guarda al futuro rispettando la storia localeANGHIARI Un anno importante, il 2026, per Anghiari e per quanto prevede l’agenda dei lavori pubblici.

Gussago, al via il restauro degli affreschi alla SantissimaIl progetto sarà realizzato grazie al contributo messo a disposizione da Fai – Fondo per l’Ambiente Italiano ETS e Intesa Sanpaolo nell’ambito del programma I Luoghi del Cuore. quibrescia.it

Fondazione Crt, parte BeST 2006 per il restauro del patrimonio artistico del Piemonte e VdAIl contributo massimo è di 50.000 euro per cantiere e deve riguardare il restauro di beni immobili, statue, affreschi, decorazioni, parchi e giardini storici di interesse culturale, artistico, storico ... torinoggi.it

