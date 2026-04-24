Fondi al film del sottosegretario | polemica per 600.000 euro

Una commissione ministeriale ha approvato un finanziamento di 600.000 euro destinato alla realizzazione di un film scritto da Giampiero Cannella, noto scrittore. La decisione ha suscitato reazioni di critica, con alcune parti che contestano l'entità del contributo pubblico. La somma è stata destinata alla produzione cinematografica, ma le polemiche hanno acceso un dibattito sulla gestione dei fondi pubblici destinati al settore culturale.

? Cosa sapere Commissione ministeriale stanzia 600.000 euro per il film dello scrittore Giampiero Cannella.. Massimo Galimberti e Paolo Mereghetti si dimettono per contestare l'assegnazione dei fondi.. Una commissione ministeriale ha stanziato 600 mila euro per la sceneggiatura di un film scritto dal nuovo sottosegretario alla Cultura, Giampiero Cannella, sollevando interrogativi sulla gestione dei fondi pubblici e sui criteri di selezione all’interno del Ministero. Il finanziamento è stato destinato a Tf45 – Kilo Point, un progetto cinematografico basato sul romanzo d’azione dell’ex deputato di Alleanza Nazionale e Fratelli d’Italia. La trama segue le vicende di un’élite militare impegnata in operazioni contro i network terroristici di Al Qaeda, Isis e talebani in territorio afghano.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Fondi al film del sottosegretario: polemica per 600.000 euro Notizie correlate Il sottosegretario alla Cultura che ha ricevuto 600 mila euro per il suo film dal ministeroGiampiero Cannella, ex deputato per due legislature, prima per Alleanza Nazionale poi per Fratelli d’Italia, è il nuovo sottosegretario alla Cultura... Leggi anche: Al via i lavori di potenziamento della rete idrica a Meldola: investimento da oltre 600 mila euro con fondi Pnrr Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Giulio Regeni, la madre sul no ai fondi al film: abituati alle ingiustizie; Meno risorse al cinema italiano e più tax credit estero, la protesta degli autori; Il film del sottosegretario FdI alla Cultura finanziato dal ministero con 600 mila euro; PECORARO: Dove finiscono i finanziamenti al cinema?. Giulio Regeni, la madre sul no ai fondi al film: «abituati alle ingiustizie»Uscito in sala a febbraio, il film Giulio Regeni – Tutto il male del mondo di Simone Manetti aveva ricevuto il il Nastro della legalità 2026 dai ... ciakmagazine.it Fondi negati al film su Giulio Regeni. Chi si dimette, chi si dissocia, chi chiede a Giuli di chiarirePaolo Meneghetti e Massimo Galimberti rassegnano le dimissioni dalla commissione cinema del Ministero. Gli autori manifestano il loro disaccordo in una nota. huffingtonpost.it Al centro delle indagini l’erogazione dei fondi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) LEGGI L'ARTICOLO DI Espedito Pistone #PNRR #guardiadifinanza - facebook.com facebook Ripristinati i fondi per la Memoria, Cuppi: “Senza la protesta ci avrebbero tagliato fuori” x.com