A cosa ho assistito | Schlein va da Floris e attacca così Giorgia Meloni

Elly Schlein è andata da Floris e ha attaccato duramente Giorgia Meloni. Durante l’intervista, ha criticato il governo per aver strumentalizzato gli scontri di Torino, che si sono verificati durante il corteo pro Askatasuna. La leader del PD ha detto che si tratta di un modo per scaricare le colpe sui manifestanti e alimentare tensioni. Nessuna pietà, solo parole dure contro chi governa.

Elly Schlein ha accusato il governo di strumentalizzazione dopo gli scontri di Torino durante il corteo pro Askatasuna. In un intervento a DiMartedì su La7, la segretaria del Pd ha ribadito la condanna alla violenza ma ha puntato il dito contro Giorgia Meloni e il ministro Matteo Piantedosi, sostenendo che la destra stia dividendo le istituzioni invece di unirle. “Ho chiamato Meloni per questo. Non strumentalizzare: di fronte alla violenza politica bisogna unire le istituzioni e non dividere come fatto anche oggi”, ha dichiarato Elly Schlein, sottolineando di aver contattato direttamente la presidente del Consiglio per chiedere un approccio condiviso e non polemico sulla sicurezza. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

