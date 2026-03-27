La regione ha firmato il decreto che chiude definitivamente le Fonderie Pisano a Salerno, ponendo fine a una lunga vicenda che ha coinvolto la comunità locale. La decisione segna la fine di un’epoca per i cittadini della Valle dell’Irno, che per anni hanno vissuto le conseguenze di questa attività industriale. La notizia è stata commentata positivamente da rappresentanti politici locali.

Tempo di lettura: 2 minuti Con la firma del decreto regionale che sancisce la chiusura definitiva delle Fonderie Pisano, si conclude una vicenda che per anni ha segnato la vita dei cittadini della Valle dell’Irno e di Salerno. Una decisione che pone fine a un lungo periodo di criticità ambientali e che rappresenta, al tempo stesso, un passo fondamentale verso il ripristino della legalità e della tutela della salute pubblica. Virginia Villani, coordinatrice provinciale del Movimento 5 Stelle di Salerno, accoglie con soddisfazione l’intervento della Regione e sottolinea il ruolo costante del Movimento in questa battaglia: “Questa decisione rappresenta una vittoria della legalità e del buon senso. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Chiusura delle Fonderie Pisano a Salerno, Villani (M5S): “Vittoria della legalità e del buon senso”

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