Il comitato Salute e Vita ha manifestato il proprio disappunto in seguito alle dichiarazioni rilasciate dal presidente di Confindustria Salerno riguardo alla chiusura delle Fonderie Pisano a Salerno. La vicenda riguarda la decisione di sospendere le attività presso lo stabilimento, suscitando reazioni da parte delle associazioni coinvolte. La discussione si concentra sulle implicazioni di questa chiusura nel territorio e sulle posizioni espresse dai differenti soggetti.

Tempo di lettura: 2 minuti Il comitato Salute e Vita esprime forte sconcerto per le recenti dichiarazioni del presidente di Confindustria Salerno, Antonio Sada, sul caso Fonderie Pisano. Le sue parole vengono considerate profondamente irrispettose verso le comunità che per decenni hanno convissuto con problemi ambientali e sanitari gravi, e verso le famiglie che hanno pagato un prezzo umano altissimo. A colpire, in particolare, è il fatto che nelle sue affermazioni non venga minimamente menzionata – e quindi di fatto ignorata – la sentenza di condanna della Corte europea dei Diritti dell’uomo, che ha riconosciuto le sofferenze patite dai cittadini della Valle dell’Irno. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Chiusura delle Fonderie Pisano a Salerno, Forte (Salute e Vita) replica al presidente provinciale di Confindustria

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