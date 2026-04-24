Una fotografia del 1946 mostra circa 2200 tombe di soldati statunitensi nell’area Martellino di Follonica. La scoperta è stata resa nota recentemente, portando all’attenzione pubblica questa parte della storia locale. Domani, l’Anpi sezione Virio Ranieri inaugurerà una targa commemorativa per ricordare quei militari. La vicenda si inserisce in un quadro storico più ampio legato alla presenza delle truppe americane nella zona.

? Cosa sapere Una foto del 1946 rivela 2200 tombe di soldati USA nell'area Martellino di Follonica.. L'Anpi sezione Virio Ranieri inaugura domani una targa commemorativa per la memoria storica.. La famiglia Lusini ha consegnato all’ufficio urbanistica del Comune di Follonica una fotografia del 30 settembre 1946 che svela l’esistenza di un cimitero americano con 2200 tombe, situato nell’area del Martellino, proprio dove oggi i cittadini si ritrovano per il ristoro. L’immagine, custodita con cura dai proprietari di un podere della zona, mostra un di rettangoli di terra perfettamente curati e file di croci bianche identiche tra loro. Quella veduta dall’alto restituisce la memoria di un luogo che, pur essendo scomparso, è rimasto impresso nei racconti di chi viveva ai piedi del castello di Valli.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Follonica: emerge una foto che rivela 2200 tombe USA al Martellino

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