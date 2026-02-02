Aggredita e scippata alla fermata del bus

Una donna di 50 anni è stata aggredita e scippata intorno alle 2 di notte alla fermata del bus. Un uomo straniero avrebbe preso di mira la donna, che si trovava in attesa del mezzo pubblico. La vittima è riuscita a chiedere aiuto e ora le forze dell’ordine stanno cercando di identificare l’aggressore.

Sarebbe un uomo straniero l'aggressore di una donna di 50 anni avvenuta nottetempo. La vittima, intorno alle 2.30, era alla fermata dell'autobus di via Matteotti, quando è stata raggiunta alle spalle. Dopo qualche domanda per sviare i sospetti, la vittima sarebbe stata spinta è caduta, il ladro le ha strappato la borsa, per poi darsi alla fuga. È stato un passante a chiamare i soccorsi e ad aiutare la donna rimasta a terra. Sul posto sono arrivati i sanitari del 118 con un'ambulanza e i carabinieri del nucleo radiomobile che hanno avviato le indagini per risalire all'autore della rapina.🔗 Leggi su Bolognatoday.it

Approfondimenti su fermata del bus

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Ultime notizie su fermata del bus

Argomenti discussi: Pisa, le rubano la bici davanti alla caserma mentre racconta ai carabinieri la rapina subita dalla madre; Pisa, anziana aggredita e scippata in pieno centro, il racconto choc: Abbiamo paura; Sicurezza Non è una passerella. È fallito un modello amministrativo; Anziana derubata della borsa in Pescheria: l'89enne cade a terra e sbatte la testa contro una fioriera. L'aggressione in un video.

Aggredita e scippata in pieno centro, il racconto choc facebook