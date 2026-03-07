Fidenza notte di follia fuori dalla caserma | 18enne tenta l’irruzione e aggredisce i militari Arrestato

Durante la notte del 6 marzo a Fidenza, i Carabinieri sono intervenuti dopo un tentativo di irruzione davanti alla caserma da parte di un giovane di 18 anni di origini magrebine, residente in provincia. L’individuo ha aggredito i militari, che sono riusciti a bloccarlo e ad arrestarlo. L’intervento ha coinvolto sia la Stazione di Fidenza che l’Aliquota Radiomobile.

Notte movimentata quella del 6 marzo per i Carabinieri della Stazione di Fidenza. Nel corso della nottata, i militari della Stazione, supportati dai colleghi dell'Aliquota Radiomobile, hanno arrestato un 18enne di origini magrebine, residente in provincia, ritenuto il presunto responsabile di resistenza a Pubblico Ufficiale. Secondo quanto ricostruito, intorno alle ore 00:35, il giovane si sarebbe presentato all'esterno della caserma in un evidente stato di alterazione psicofisica, verosimilmente dovuta all'abuso di bevande alcoliche. Inizialmente, il ragazzo avrebbe suonato in maniera insistente il citofono della caserma, per poi passare alle vie di fatto: avrebbe infatti tentato, a più riprese, di scavalcare la recinzione dell'edificio militare.