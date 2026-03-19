Un nuovo accessorio sta catturando l’attenzione sui social, attirando curiosità e commenti: si tratta di un dispositivo metallico dal design inquietante, venduto a circa 750 euro, che copre parte del volto e azzera la parola. Questo oggetto rappresenta il trend della stagione PrimaveraEstate 2026, superando in popolarità le tradizionali it-bag e le sue protagoniste. Il suo utilizzo sta diventando sempre più frequente tra gli appassionati di moda digitale.

Dimenticate per un momento le it-bag e le code fuori dai negozi di Chanel. L’ultimo feticcio della PrimaveraEstate 2026, l’oggetto che sta monopolizzando i e le discussioni sui social, è un dispositivo metallico che azzera la parola e trasforma il volto in una maschera enigmatica. Arrivato negli store fisici e online l’11 marzo (dopo lo choc iniziale suscitato sulla passerella di ottobre), l’accessorio segna il debutto ufficiale e radicale di Glenn Martens come Direttore creativo di Maison Margiela. E dimostra come il designer abbia saputo centrare immediatamente il DNA provocatorio e concettuale della griffe. Anatomia di un “Mouthpiece”: le quattro cuciture diventano fisiche. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Il “morso” di Maison Margiela: perché l’inquietante accessorio da 750 euro è il nuovo trend che spopola sui social

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