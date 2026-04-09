Luciano Buonfiglio dal Papa con gli azzurri | I valori dello sport sono quelli della vita

Da oasport.it 9 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo aver incontrato il Presidente della Repubblica, gli atleti olimpici e paralimpici di Milano Cortina 2026, guidati dal presidente del CONI, hanno avuto un’udienza privata con il Papa. Durante l’incontro, Buonfiglio ha sottolineato che i valori dello sport sono gli stessi della vita, senza aggiungere altri dettagli o commenti. L’evento si è svolto nel rispetto delle procedure e senza ulteriori comunicazioni ufficiali.

Il giorno dopo essere stati ricevuti dal Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, gli atleti olimpici e paralimpici di Milano Cortina 2026, guidati da Luciano Buonfiglio, presidente del CONI, hanno potuto vivere un’udienza privata con Papa Leone XIV. Il numero uno dello sport italiano si è rivolto al Santo Padre sottolineando l’importanza dei valori dello sport: “ Le siamo grati per le sue parole, lei ha esaltato i valori dello sport e ogni giorno portiamo avanti il suo messaggio perché valori dello sport sono i valori della vita “. Il presidente del CONI ha ribadito la volontà di far visita al Papa sin dall’inizio del suo mandato: “ Le siamo grati per i suoi messaggi. 🔗 Leggi su Oasport.it

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© Oasport.it - Luciano Buonfiglio dal Papa con gli azzurri: “I valori dello sport sono quelli della vita”

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