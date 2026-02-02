Mandrake e Foria fine settimana all’insegna della comicità al Teatro Mancinelli di Orvieto

Domenica sera il Teatro Mancinelli di Orvieto si riempie di risate con lo spettacolo di Giuseppe Ninno

Appuntamento sabato 7 febbraio con il comico e creator pugliese Giuseppe Ninno e domenica 8 febbraio con la contagiosa simpatia dell’artista partenopea Un weekend all’insegna della comicità al Teatro Mancinelli. Sabato 7 febbraio alle 21 arriva a Orvieto direttamente dai social l’Imbarazziamoci Tour di Giuseppe Ninno “Mandrake”. Lo spettacolo porta sul palco l’irriverente e divertente mondo della famiglia Imbarazzi con il comico e creator pugliese unico interprete di personaggi eccentrici e irresistibili che cattureranno gli spettatori con situazioni esilaranti e interazioni comiche. Durante lo spettacolo, fuori abbonamento, il pubblico sarà coinvolto in scambi improvvisati e interazioni divertenti rendendo ogni serata un’esperienza unica e memorabile.🔗 Leggi su Ternitoday.it

Approfondimenti su Teatro Mancinelli

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Ultime notizie su Teatro Mancinelli

Barbara Foria e Mandrake, al Mancinelli un weekend all’insegna della comicitàTempo di lettura: 2 MinuteiSabato 7 febbraio di scena La famiglia Imbarazzi del comico e creator pugliese, domenica 8 febbraio la contagiosa simpatia dell’attrice napoletana in Basta un filo di rosset ... orvieto24.it

Orvieto Teatro Mancinelli Orvieto Battisti Legend arriva al Teatro Mancinelli di Orvieto 31 gennaio ore 21:00 Musica, emozioni e ricordi senza tempo Con Roberto Pambianchi & Band, uno spettacolo intenso e coinvolgente che rende omaggio all’i facebook