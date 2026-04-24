Foggia uccisa dal marito | il dramma della donna delle scarpe rosse

A Foggia, una donna è stata uccisa dal marito con un'arma di ordinanza. L’incidente è avvenuto il 23 aprile, quando l’uomo ha sparato alla moglie, che si chiamava Stefania Rago. La vittima era conosciuta come “donna delle scarpe rosse”. La scena si è svolta in una abitazione della città, dove gli agenti sono intervenuti immediatamente. L’uomo è stato fermato e portato in caserma.

? Cosa sapere Foggia, 23 aprile: Antonio Fortebraccio uccide la moglie Stefania Rago con arma d'ordinanza.. L'autore ha usato quattro colpi, similmente al delitto di Annibale Dino Carta del 13 aprile.. Il civico 32 di via Gaetano Salvemini a Foggia è diventato il palcoscenico di un dramma che ha strappato la vita a Stefania Rago, 46 anni, giovedì 23 aprile, dopo che Antonio Fortebraccio, 48 anni, ha aperto il fuoco contro la moglie usando l’arma d’ordinanza della sua professione di guardia giurata. Il silenzio che regnava nella palazzina è stato interrotto da un violento alterco, un episodio che i residenti del quartiere ricordano non come una novità, ma come una tensione già avvertita in passato.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Foggia, uccisa dal marito: il dramma della donna delle scarpe rosse Notizie correlate Femminicidio Valentina Sarto, oggi il funerale della donna uccisa con 19 coltellate dal marito a BergamoLa cerimonia si terrà questa mattina alle 10 nella chiesa parrocchiale di Borgo Santa Caterina (Bergamo). Sit in contro la chiusura di Scarpe e Scarpe, il dramma delle undici dipendentiUndici dipendenti, tutte donne e gran parte mamme, a rischio del posto di lavoro. Altri aggiornamenti Temi più discussi: Femminicidio a Foggia, marito uccide la moglie a colpi di pistola; Foggia, guardia giurata uccide la moglie a colpi di pistola; Femminicidio di Stefania Rago a Foggia, il marito le spara con la pistola d'ordinanza e chiama i carabinieri; Foggia sotto choc, Stefania uccisa in casa dal marito: sui social la battaglia contro la violenza sulle donne - FoggiaToday. Foggia, Stefania Rago uccisa dal marito Tommaso Fortebraccio: Litigavano spesso, continue scenate di gelosiaStefania Rago, 46 anni, lavorava come collaboratrice domestica e aveva due figli maggiorenni. Il marito che l’ha uccisa a colpi di arma da fuoco dopo una lite nella loro casa di Foggia, Antonio Tommas ... fanpage.it Stefania Rago e Antonio Fortebraccio, tragedia a Foggia: 46enne uccisa dal marito nella loro abitazioneUna donna di 46 anni, Stefania Rago, è stata uccisa a colpi di pistola dal marito, Antonio Fortebraccio, 48 anni, guardia giurata. Il drammatico episodio si è ... laprimapagina.it TORTURE NEL CARCERE DI FOGGIA, 14 imputati a processo tra agenti, medici e una psicologa - facebook.com facebook Foggia, uccide la moglie a colpi di pistola. I vicini: «Stavano litigando, poi gli spari» x.com