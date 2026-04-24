A Foggia, un uomo ha ucciso la moglie di 46 anni con la pistola d’ordinanza e si è consegnato alle forze dell’ordine. La vicenda si è svolta nell’abitazione della coppia, dove è stato trovato il corpo senza vita della donna. Dopo aver commesso il gesto, l’uomo si è presentato presso la caserma dei carabinieri, confessando l’omicidio. La ricostruzione dei fatti è ancora in fase di approfondimento.

La guardia giurata si è costituita in caserma dopo il delitto. La vittima, 46 anni, è morta nell’abitazione della coppia Si è presentato spontaneamente in caserma a Foggia confessando il delitto. Antonio Fortebraccio, 48 anni, guardia giurata, è stato sottoposto a fermo con l’accusa di omicidio volontario aggravato dal vincolo coniugale per aver ucciso la moglie, Stefania Rago, 46 anni. Il provvedimento è stato eseguito dai carabinieri questa mattina, l’uomo è stato poi condotto in carcere. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, l’omicidio è avvenuto nella serata di ieri all’interno dell’abitazione della coppia, in via Salvemini. La donna è stata raggiunta da quattro colpi di pistola esplosi con l’arma di ordinanza in dotazione al marito.🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Foggia, uccide la moglie con la pistola d’ordinanza e poi si costituisce

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