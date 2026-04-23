Femminicidio a Foggia guardia giurata uccide la moglie a colpi di pistola e poi si costituisce

Stamani a Foggia una donna è stata uccisa con alcuni colpi di pistola dal marito, una guardia giurata, che successivamente si è costituito chiamando i carabinieri. L’episodio si è verificato intorno alle 21 in un appartamento al quarto piano di un condominio in via Salvemini. Sul luogo sono intervenuti i soccorritori ma per la donna non c’è stato nulla da fare. La polizia ha avviato le indagini per chiarire i motivi dell’omicidio.

Guardia giurata uccide la moglie a colpi di pistola, poi chiama i carabinieri per costituirsi: è successo intorno alle 21 di oggi, in un appartamento al quarto piano di un condominio al civico 32, di via Salvemini, a Foggia.La vittima è Stefania Rago, foggiana di circa 45 anni. Il femminicidio.🔗 Leggi su Foggiatoday.it Notizie correlate Femminicidio a Foggia, guardia giurata uccide la moglie a colpi di pistola e poi si consegna ai carabinieriFemminicidio a Foggia: donna uccisa a colpi di pistola dal marito in via Salvemini. Leggi anche: Femminicidio a Foggia: marito uccide la moglie a colpi di pistola, poi si costituisce Tutti gli aggiornamenti Si parla di: Blitz anti-pezzotto nel Foggiano: scoperti bar che trasmettevano le partite con abbonamenti pirata o privati. Femminicidio a Foggia, guardia giurata uccide la moglie a colpi di pistola e poi si consegna ai carabinieriFemminicidio a Foggia: donna uccisa a colpi di pistola dal marito in via Salvemini. Indagano i Carabinieri, è l'ennesimo fatto di sangue in città ... virgilio.it Femminicidio a Foggia: uccide la moglie dopo un litigioUn uomo ha ucciso la moglie a colpi di pistola a Foggia. L'omicidio è stato compiuto nell'abitazione della coppia, in via Gaetano Salvemini. I vicini hanno riferito di aver sentito prima un litigio ... avvenire.it