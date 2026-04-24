Foggia tragedia in via Salvemini | convivente uccide la donna

A Foggia, giovedì sera, una donna è stata uccisa con un'arma da fuoco in via Salvemini, nel quartiere San Ciro. Le forze dell'ordine sono intervenute sul luogo e stanno conducendo le indagini per chiarire le cause dell'omicidio. Al momento, non sono stati resi noti dettagli sul movente o sull'identità delle persone coinvolte. La dinamica dell'episodio è sotto accertamento da parte delle autorità.

? Cosa sapere Foggia, convivente uccide la donna con arma da fuoco in via Salvemini giovedì sera.. I carabinieri indagano sul movente dopo l'omicidio avvenuto nel quartiere San Ciro.. Una donna è stata uccisa a colpi di pistola dal marito convivente intorno alle 21 di giovedì 23 aprile, all’interno di un appartamento situato al civico 32 di via Salvemini, nel quartiere San Ciro di Foggia. Il dramma si è consumato nel cuore della zona San Ciro, trasformando una serata qualunque in una scena di violenza estrema tra le mura domestiche. Sul posto sono precipitati immediatamente diverse pattuglie dei carabinieri, insieme agli agenti della polizia locale, mentre i sanitari del 118 sono intervenuti con urgenza nella palazzina coinvolta.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Foggia, tragedia in via Salvemini: convivente uccide la donna FOGGIA | Foggia, nuova tragedia in pieno centro: 25enne travolto e ucciso da un’auto Notizie correlate Femminicidio a Foggia: donna uccisa a colpi di pistola in via SalveminiAncora un grave fatto di sangue in città, dove una donna è stata uccisa in un appartamento in via Salvemini, in zona San Ciro, a Foggia. VIDEO & FOTO/ Benevento, Mignani e Salvemini on fire all’Imbriani: non decolla la prevendita per il FoggiaTempo di lettura: < 1 minuto Seduta a porte aperte questa mattina per il Benevento che si è allenato all’Imbriani davanti ai tifosi. Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Femminicidio a Foggia, marito uccide la moglie a colpi di pistola; Incidente stradale a Foggia, si ribalta auto sul ponte di via Manfredonia: due feriti gravi e traffico in tilt - FoggiaToday; Foggia, uccide la moglie in casa a colpi di pistola: sangue in via Salvemini. Killer si consegna; Foggia, guardia giurata uccide la moglie in casa: tragedia in via Salvemini. Foggia, uccide la moglie in casa a colpi di pistola: sangue in via Salvemini. Killer si consegnaAncora sangue a Foggia, ancora una tragedia che sconvolge la comunità. Nella serata di oggi si è consumato un femminicidio ... immediato.net TRAGEDIA Femminicidio a Foggia: donna uccisa in casa, fermato il maritoL’episodio riaccende i riflettori sull’emergenza della violenza di genere, in una città già scossa da recenti fatti di cronaca ... statoquotidiano.it Femminicidio a Foggia, Stefania Rago e i segnali sui social https://www.antennasud.com/femminicidio-a-foggia-stefania-rago-e-i-segnali-sui-social/ - facebook.com facebook Foggia, uccide la moglie a colpi di pistola. I vicini: «Stavano litigando, poi gli spari» x.com