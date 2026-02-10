A quasi un anno dal femminicidio di Laura Papadia, il processo si avvicina alla fase decisiva. Il giudice sta per decidere se rinviare a giudizio il marito, Nicola Gianluca Romita. Intanto, il Comune di origine di Laura si costituirà parte civile, chiedendo giustizia e fermare la violenza sulle donne.

A quasi un anno dal femminicidio di Laura Papadia il giudice per l’udienza preliminare è pronto a pronunciarsi sulla richiesta di rinvio a giudizio del marito Nicola Gianluca Romita ed il Comune presenta la costituzione di parte civile. È fissata per oggi l’udienza dinnanzi al Gup del tribunale di Spoleto che dovrà decidere se processare o prosciogliere il 49enne accusato di omicidio volontario aggravato dal legame coniugale. I fatti risalgono al 26 marzo del 2025, quando la donna è stata rinvenuta dagli agenti della polizia, priva di vita, nell’appartamento di via Porta Fuga. I carabinieri nel frattempo in prossimità del ponte delle Torri hanno rintracciato proprio il marito, che ha desistito all’intento suicida, confessando l’atroce femminicidio. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Laura, uccisa dal marito a 36 anni. Il Comune parte civile nel processo: "Fermare la violenza sulle donne"

Approfondimenti su Laura Papadia

Il Comune di Pratola Serra, in provincia di Avellino, ha deciso di costituirsi parte civile nel procedimento penale riguardante un appalto pubblico.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Ultime notizie su Laura Papadia

Argomenti discussi: Laura, uccisa dal marito a 36 anni. Il Comune parte civile nel processo: Fermare la violenza sulle donne; Femminicidio Laura Papadia: Comune di Spoleto parte civile nel processo; Femminicidio Laura Papadia: Comune di Spoleto parte civile nel processo; Il paese è in lutto per la morte di Laura: era mamma di un giovane figlio - BresciaToday.

Fuori dal coro. . "Quando mi hanno strappato mio figlio è come se mi avessero uccisa!" Mamma Laura, insegnante di Roma, a cui stato portato via con la forza dai servizi sociali suo figlio di 7 anni che soffriva di crisi epilettiche. #Fuoridalcoro facebook