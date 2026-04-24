Episcopo Ma come fa a non provare orrore chi uccide una donna?

Una donna è stata trovata morta in un'abitazione, con segni evidenti di violenza. La polizia ha avviato le indagini, e al momento sono stati ascoltati alcuni testimoni. La scena del delitto è stata sequestrata per ulteriori analisi, mentre le forze dell'ordine cercano di ricostruire la dinamica dei fatti. Non sono ancora stati diffusi dettagli sul possibile movente o sull'identità della vittima.

Ancora sangue innocente nelle mura che dovrebbero essere amiche, dove una donna e una madre dovrebbe sentirsi al sicuro, protetta, coccolata, amata. Ancora una donna vittima di una violenza cieca, feroce, possessiva, primitiva. Ancora due figli privati dalla loro mamma. Non riesco a smettere di guardare, da ieri sera, la copertina del profilo social di Stefania, la foto in evidenza delle scarpette rosse, simbolo della Giornata contro la violenza sulle donne.🔗 Leggi su Ilsipontino.net © Ilsipontino.net - Episcopo “Ma come fa a non provare orrore, chi uccide una donna?” Morte Stefania Rago, Episcopo: “Come fa a non provare orrore chi uccide una donna” Notizie correlate Uccide un gatto, poi accende un fuoco e fa una cosa disgustosa: orrore in ItaliaUn episodio che ha suscitato forte indignazione si è verificato nel pomeriggio di mercoledì 15 aprile a Sarzana, in provincia della Spezia. Leggi anche: Orrore a Parigi: uccide il suo inquilino dopo una lite poi lo fa a pezzi e ne cucina una parte