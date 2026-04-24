Foggia bimbo di 3 anni investito in centro | rintracciato il pirata della strada

A Foggia, un bambino di tre anni è stato investito in via Bengasi da un'auto che poi si è allontanata senza fermarsi. Gli agenti della polizia locale hanno avviato le indagini e sono riusciti a rintracciare il conducente coinvolto nell’incidente. Al momento non sono stati resi noti dettagli sull’identità dell’automobilista né sulle condizioni del bambino. La polizia prosegue con le verifiche per chiarire le dinamiche dell’accaduto.

È stato rintracciato dagli agenti della polizia locale l’automobilista che ha investito in via Bengasi a Foggia un bambino di tre anni e non si è fermato a prestare soccorso. Si tratta di un 29enne di Foggia che sarà denunciato per omissione di soccorso. L’uomo, a quanto si apprende, è stato rintracciato nei pressi dello stadio cittadino grazie al sistema targa system, nuovo sistema integrato di videosorveglianza. Stando a quanto si apprende, il piccolo stava giocando davanti la sua abitazione quando, forse a causa di un movimento repentino, si è trovato in strada e l’auto, in transito in quel momento, l’ha investito. Le condizioni del bambino, trasportato in ospedale, non destano preoccupazioni.🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Foggia, bimbo di 3 anni investito in centro: rintracciato il pirata della strada Notizie correlate Foggia, bimbo di 3 anni investito in centro: pirata della strada in fugaUn bambino di appena tre anni è stato investito nel pomeriggio in via Bengasi, nel centro storico di Foggia , da un’autovettura il cui conducente non... Bimbo di 3 anni investito e abbandonato sull’asfalto: pirata della strada rintracciato dopo due oreGrave episodio questo pomeriggio, intorno alle 16, in via Bengasi, dove un bambino di appena tre anni è stato investito da un’auto mentre... Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Catanzaro, si lancia con 3 figli: morti madre e 2 bambini; Di Foggia, ultimatum di Palazzo Chigi: Rinunci alla presidenza di Eni per avere la buonuscita da 7,3 milioni da Terna; Bambini nascosti durante la folle invasione dei tifosi del Foggia: Mi viene da piangere, che tristezza; Da Palazzo Chigi l'ultimatum a Di Foggia: o Eni o buonuscita. Bimbo di 3 anni investito a Foggia da un'auto pirataIl bambino che era a piedi con la madre è stato trasportato al pronto soccorso del Policlinico Riuniti. La polizia sulle tracce del conducente dell'auto ... rainews.it Foggia, bimbo di tre anni investito da un'auto nel centro storico: pirata della strada fugge senza prestare soccorsoIl piccolo è sotto osservazione ma le sue condizioni non destano preoccupazione. Sulla dinamica dell’accaduto, sono in corso accertamenti degli agenti della polizia locale ... lagazzettadelmezzogiorno.it Foggia, auto investe bimbo di 3 anni e fugge: conducente rintracciato dalla Polizia Locale Un bambino di appena 3 anni è stato investito da un’auto nel pomeriggio di oggi a Foggia. Il fatto è accaduto in via Bengasi, nel centro storico della città. Per quelle che - facebook.com facebook «Stefania si batteva contro la violenza sulle donne. La sua morte non è un caso isolato»: a Foggia l'appello dei Cav x.com