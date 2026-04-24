Un bambino di tre anni è stato investito nel pomeriggio in via Bengasi, nel centro storico di Foggia. L’incidente è avvenuto quando un’auto ha investito il bambino e il conducente non si è fermato a prestare soccorso, proseguendo la fuga. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma al momento non ci sono dettagli sulle condizioni di salute del bambino. La polizia sta cercando di identificare il veicolo e il conducente.

Un bambino di appena tre anni è stato investito nel pomeriggio in via Bengasi, nel centro storico di Foggia, da un’autovettura il cui conducente non si è fermato a prestare soccorso ed è fuggito. Il piccolo, soccorso, è stato trasportato in ospedale. È sotto osservazione ma le sue condizioni non destano preoccupazione. Indagini in corso Sulla dinamica dell’accaduto sono in corso accertamenti da parte degli agenti della Polizia Locale, che stanno tentando di rintracciare l’automobilista anche con l’ausilio del nuovo sistema di videosorveglianza cittadino, recentemente potenziato.🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Foggia, bimbo di 3 anni investito in centro: pirata della strada in fuga

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