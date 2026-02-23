Assago preso il pirata della strada che ha investito una donna sulle strisce | è un anziano di 88 anni di Rozzano

L’88enne di Rozzano ha investito una donna sulle strisce e poi è scappato, causando una lunga ricerca. La polizia ha rintracciato l’uomo nel suo domicilio, grazie alle testimonianze e alle telecamere di sorveglianza. Dopo averlo fermato, gli agenti gli hanno sequestrato la patente e lo hanno denunciato per omissione di soccorso. La donna investita è stata soccorsa e trasportata in ospedale. La vicenda ha suscitato molto clamore nella zona.

Assago (Milano), 23 febbraio 2026 – È stato denunciato per omissione soccorso e si è visto sequestrare la patente di guida l'automobilista di 88 anni, residente a Rozzano, che venerdì sera ha investito una donna sulle strisce pedonali, per poi allontanarsi senza prestare aiuto. Si è conclusa in meno di 48 ore l'indagine condotta dalla Polizia Locale di Assago, che è riuscita a risalire all'identità del pirata della strada. Una volta in comando, l'uomo ha ammesso le proprie responsabilità. Cos'è successo venerdì sera . L'incidente risale a venerdì sera, lungo viale Milanofiori, all'altezza del Mediolanum Forum.