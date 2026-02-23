Assago preso il pirata della strada che ha investito una donna sulle strisce | è un anziano di 88 anni di Rozzano

Da ilgiorno.it 23 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

L’88enne di Rozzano ha investito una donna sulle strisce e poi è scappato, causando una lunga ricerca. La polizia ha rintracciato l’uomo nel suo domicilio, grazie alle testimonianze e alle telecamere di sorveglianza. Dopo averlo fermato, gli agenti gli hanno sequestrato la patente e lo hanno denunciato per omissione di soccorso. La donna investita è stata soccorsa e trasportata in ospedale. La vicenda ha suscitato molto clamore nella zona.

assago preso il pirata della strada che ha investito una donna sulle strisce 232 un anziano di 88 anni di rozzano
© Ilgiorno.it - Assago, preso il pirata della strada che ha investito una donna sulle strisce: è un anziano di 88 anni di Rozzano

Assago (Milano), 23 febbraio 2026 – È stato denunciato per omissione soccorso e si è visto sequestrare la patente di guida l’automobilista di 88 anni, residente a Rozzano, che venerdì sera ha investito una donna sulle strisce pedonali, per poi allontanarsi senza prestare aiuto.  Si è conclusa in meno di 48 ore  l’indagine  condotta dalla Polizia Locale di Assago, che è riuscita a risalire all’identità del pirata della strada. Una volta in comando, l’uomo ha ammesso le proprie responsabilità.  Cos’è successo venerdì sera . L’incidente risale a venerdì sera, lungo viale Milanofiori, all’altezza del Mediolanum Forum. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

Leggi anche: Pensionato travolto e ucciso sulle strisce pedonali dopo la Messa di mezzanotte: la pirata della strada è una ragazza di 21 anni

Travolge una donna in bici, la lascia ferita a terra: preso pirata della stradaUn uomo di 53 anni ha investito una donna in bicicletta a Carpenedolo il 14 luglio 2025, causando ferite e poi scappando senza aiutarla.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia.

assago preso il pirataAssago, preso il pirata della strada che ha investito una donna sulle strisce: è un anziano di 88 anni di RozzanoVenerdì 20 febbraio l’uomo aveva travolto una 37enne a Milanofiori e non si era fermato per prestarle soccorso. Ecco come si è arrivati alla sua identificazione ... ilgiorno.it