Focus sui greci L’indagine illustrata al Polo
GROSSETO Incontri con le voci dell’archeologia alla Fondazione Polo Universitario Grossetano. Oggi alle 16, nell’Aula Magna in via Ginori 43, si terrà la conferenza "Greci & co. da Taranto a Siracusa tra VII e VI secolo a.C.". L’evento sarà a cura dell’archeologa Maria Rosaria Luberto ed è organizzato in collaborazione tra Fondazione Polo Universitario Grossetano, Dipartimento di Scienze Storiche e dei Beni Culturali dell’Università di Siena e Associazione Archeologica Maremmana. Nella conferenza, il cui ingresso sarà libero e gratuito, sarà analizzato il ruolo della mobilità umana e delle pratiche artigianali nella formazione della civiltà magnogreca nell’Italia meridionale, con particolare attenzione all’area ionica della Calabria.🔗 Leggi su Lanazione.it
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