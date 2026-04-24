GROSSETO Incontri con le voci dell’archeologia alla Fondazione Polo Universitario Grossetano. Oggi alle 16, nell’Aula Magna in via Ginori 43, si terrà la conferenza "Greci & co. da Taranto a Siracusa tra VII e VI secolo a.C.". L’evento sarà a cura dell’archeologa Maria Rosaria Luberto ed è organizzato in collaborazione tra Fondazione Polo Universitario Grossetano, Dipartimento di Scienze Storiche e dei Beni Culturali dell’Università di Siena e Associazione Archeologica Maremmana. Nella conferenza, il cui ingresso sarà libero e gratuito, sarà analizzato il ruolo della mobilità umana e delle pratiche artigianali nella formazione della civiltà magnogreca nell’Italia meridionale, con particolare attenzione all’area ionica della Calabria.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Focus sui greci. L’indagine illustrata al Polo

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