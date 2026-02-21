L’indagine Onu sui massacri dei drusi in Siria accusa al Sharaa
L’indagine dell’Onu sui massacri dei drusi a Suwayda evidenzia gravi responsabilità del governo siriano. La commissione d’inchiesta accusa le forze governative di aver usato la violenza contro la minoranza, provocando numerose vittime e danni alle abitazioni. Il rapporto, che sarà pubblicato a breve, rivela come le operazioni militari abbiano colpito anche zone civili e infrastrutture. Si attendono ora le conclusioni ufficiali dell’organismo internazionale.
Le voci sui crimini commessi da Damasco prima ancora che il report sia pubblico. E il presidente vuole ridimensionare la commissione di inchiesta per non avere testimoni dei crimini Gli americani richiamano Netanyahu per gli attacchi in Siria. "Vede fantasmi ovunque" Il rapporto della commissione d’inchiesta dell’Onu sui massacri dei drusi a Suwayda, nel sud della Siria, la cui pubblicazione è attesa a giorni, formula accuse pesanti nei confronti del governo di Damasco. Diverse fonti hanno anticipato al Foglio come il gruppo di esperti che in questi mesi ha visitato più volte la città, teatro di scontri violenti fra le forze governative e alcune fazioni druse, abbia raccolto testimonianze e prove di crimini efferati, non troppo lontani da quelli commessi dal regime di Assad.🔗 Leggi su Ilfoglio.it
Putin e Al-Sharaa, sliding doors in SiriaMercoledì 28 gennaio, a Mosca, Vladimir Putin ha incontrato Mohammed al-Sharaa al Cremlino.
In Siria ritornano i bombardamenti: Al Sharaa attacca i curdi ad AleppoIn Siria, i recenti bombardamenti di Al Sharaa contro i curdi ad Aleppo hanno causato oltre 140.
