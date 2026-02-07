Una delegazione del comitato provinciale di Massa-Carrara della Fondazione ha incontrato il prefetto Gaetano Cupello. Leonardo Vinci Nicodemi ha illustrato le attività dell’organizzazione, mentre sono stati consegni alcuni riconoscimenti agli insigniti. L’incontro si è svolto in modo semplice e diretto, senza troppi formalismi.

Una delegazione del comitato provinciale di Massa-Carrara della Fondazione Insigniti dell’ordine al merito della Repubblica, presieduta da Leonardo Vinci Nicodemi, ha incontrato il prefetto Gaetano Cupello. Un’occasione per aggiornare il prefetto sullo stato delle attività della Fondazione, a livello nazionale e territoriale, e per condividere le iniziative volte a promuovere i principi costituzionali, il decoro e la dignità del tricolore, la promozione del merito e il benessere delle future generazioni. La Fondazione è accanto alle istituzioni, mettendosi a disposizione per collaborare e supportare progetti di interesse civico e sociale, rafforzando il legame tra onorificenza Omri e responsabilità pubblica. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Illustrata al prefetto l’attività della Fondazione. Insigniti Omri

Approfondimenti su Fondazione Insigniti

Il convegno dell’Unione degli Insigniti dell’Onorificenza al Merito, tenutosi a Prato il 13 dicembre 2025, si è concentrato sugli 80 anni della Repubblica Italiana.

Nel tardo pomeriggio di ieri, il Prefetto di Lodi, Davide Garra, ha consegnato quattro onorificenze al Merito della Repubblica Italiana nel Salone di rappresentanza della Prefettura, riconoscendo così l'impegno e il valore delle persone che contribuiscono alla comunità locale.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Fondazione Insigniti

Argomenti discussi: Illustrata al prefetto l’attività della Fondazione. Insigniti Omri; Controlli di sicurezza dei pubblici esercizi; Prefettura e sindaci contro la malamovida; Prefetto Cusumano in visita al comando regionale della Guardia di Finanza, focus su legalità e territorio.

Il direttore della Asl Palmieri in visita al prefetto D'Agostino: Obiettivo cure accessibili e conti in ordineUn confronto cordiale che avrà presto un seguito: il prefetto D’Agostino ha infatti anticipato l’intenzione di recarsi di persona tra le corsie dell’ospedale Santissima Annunziata di Chieti per conosc ... chietitoday.it

Marigliano, il Prefetto convoca il Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezzaNAPOLI - Si è riunito ieri il Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, convocato dal Prefetto di Napoli Michele di Bari a seguito di un Marigliano, il Prefetto convoca il Comitato pr ... marigliano.net

Il Generale di Corpo d’Armata Salvatore Camporeale entra nella Fondazione Insigniti OMRI La Fondazione Insigniti dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana accoglie fra i propri membri il Grande Ufficiale Generale di Corpo d’Armata Salvatore Campore facebook