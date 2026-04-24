FOCUS – NUOTO | Gianluca Alberani | Dalla Romagna alle Olimpiadi Oggi USA

Dalla Romagna agli Stati Uniti, passando per le Olimpiadi, questa intervista approfondisce il percorso di un allenatore e manager nel mondo del nuoto internazionale. Si parla di come vengono gestiti atleti di varie nazionalità e delle attività di Azura Aquatics, un progetto legato a questo sport. Il focus riguarda principalmente le tappe di un percorso professionale che collega l’Italia agli Stati Uniti attraverso competizioni e collaborazioni.

Dalla Romagna agli Stati Uniti, fino alle Olimpiadi. In questa intervista con Gianluca Alberani entriamo nel cuore del nuoto internazionale: tra performance, gestione di atleti da tutto il mondo e costruzione di un progetto come Azura Aquatics. Tre Olimpiadi da allenatore, una visione globale e un equilibrio unico tra cultura italiana e modello americano. In questo video: Le differenze tra nuoto USA e Italia Cosa significa allenare atleti da 93 Paesi Il lato nascosto delle Olimpiadi Leadership, pressione e futuro dello sport Un viaggio dentro lo sport di alto livello. da chi lo vive ogni giorno. #Nuoto #Olimpiadi #Swimming #Sport #Allenatori...🔗 Leggi su Oasport.it

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