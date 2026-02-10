Dalla Campania alle Olimpiadi | oggi potrebbe realizzarsi il sogno di Giada D’Antonio

Oggi Giada D’Antonio potrebbe mettere il suo nome nella storia dello sport italiano. La campana sogna di conquistare una medaglia alle Olimpiadi, ma tutto dipende dalla gara di oggi. Se le cose vanno bene, potrebbe essere un giorno indimenticabile. Altrimenti, dovrà aspettare altri quattro anni per provarci di nuovo. La tensione è palpabile, e i tifosi sono in attesa di un risultato che potrebbe cambiare la sua carriera.

Tempo di lettura: 2 minuti Potrebbe essere una giornata buona per entrare nella storia oppure quella dell’amarezza con l’idea di dover aspettare altri 4 anni. Non che manchi il tempo, per carità, ma il sogno è a portata di mano per la piccola Giada D’Antonio, la sciatrice 16 iscritta alla gara di slalom nella prova a squadre. Manca solo questa ciliegina sulla sua torta dopo l’esordio in Coppa del Mondo nello slalom di Semmering e la convocazione per le Olimpiadi di Milano-Cortina. E oggi la campana di San Sebastiano al Vesuvio, figlia di un napoletano e di una colombiana, potrebbe realizzare il suo grande sogno. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

Giada D’Antonio diventa la prima atleta napoletana a partecipare alle Olimpiadi invernali, un traguardo importante per lo sport campano.

Argomenti discussi: Sci, Giada D’Antonio alle Olimpiadi. Fico: La Campania è con te; Olimpiadi Milano-Cortina, Roberto Fico a Giada D'Antonio: La Campania è con te; Giada d’Antonio, chi è la prima sciatrice napoletana alle Olimpiadi invernali 2026; Giada D’Antonio, dal Vesuvio a Cortina: prima napoletana di sempre alle Olimpiadi invernali.

