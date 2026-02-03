Musk allinea xAI con SpaceX | l’AI si sposta nello spazio per una rete satellitare di data center

Elon Musk ha annunciato che xAI si unisce a SpaceX. L’obiettivo è creare una rete di satelliti che funzioni come data center nello spazio. Musk spiega che questa mossa punta a migliorare le prestazioni dell’intelligenza artificiale, sfruttando le capacità di SpaceX di lanciare e gestire satelliti in orbita. Il progetto, ancora in fase iniziale, potrebbe cambiare il modo in cui si gestiscono i dati e si sviluppano le tecnologie future.

Il leader Elon Musk ha annunciato l'unione della sua azienda xAI con SpaceX, per costruire una rete satellitare che funzionerà come un insieme di data center nello spazio. Questo passo rappresenta un'evoluzione della strategia dell'Intelligenza Artificiale, ormai non più solo un'attività terrestre, ma un'operazione a livello orbitale. L'azienda xAI, fondata per svolgere ricerche sull'intelligenza artificiale avanzata, ora si allinea con il progetto SpaceX per realizzare un sistema di satelliti che permetterà di processare informazioni in modo estremamente veloce, riducendo i ritmi di latenza e aumentando la capacità di calcolo per l'intera rete AI.

