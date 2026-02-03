Musk fonde SpaceX con xAi per mandare i data center nello spazio

Elon Musk ha annunciato di aver fuso SpaceX con la sua azienda di intelligenza artificiale xAI. L’obiettivo è portare i data center nello spazio, una mossa che potrebbe rivoluzionare il modo in cui gestiamo i dati. La società spiega che questa fusione servirà a sviluppare infrastrutture spaziali per l’archiviazione e l’elaborazione dei dati.

(Adnkronos) – SpaceX di Elon Musk ha acquisito la sua azienda di intelligenza artificiale xAI in una fusione volta a implementare data center spaziali, si legge in una nota. L'acquisizione unisce le capacità missilistiche di SpaceX con la tecnologia di xAI per creare quello che Musk, nella dichiarazione, ha definito "il motore di innovazione verticalmente.

Elon Musk sta valutando la possibilità di unire le sue aziende principali, SpaceX, Tesla e xAI.

Elon Musk sta pensando a come unire le forze tra SpaceX e xAI.

