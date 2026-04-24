Focus della Ssc Napoli sulla Cremonese prossimi avversari in campionato

Il Napoli si prepara ad affrontare la Cremonese nel match di campionato che si giocherà al Maradona, anticipo della 34esima giornata. La squadra di mister Giampaolo è il prossimo avversario degli azzurri, che stanno studiando le caratteristiche e gli schemi dell'avversario in vista dell'incontro. La partita si inserisce nel calendario del campionato di serie A e rappresenta un impegno importante per entrambe le squadre.

Il Napoli affronta al Maradona la Cremonese di Giampaolo, anticipo della 34esima giornata di campionato. Napoli imbattuto nei 15 precedenti al Maradona contro i grigiorossi: 12 le vittorie azzurre (ultima 3-0, Serie A 202223) e 3 pareggi (ultimo 2-2 dopo tempi supplementari e 4-5 d.c.r., Coppa Italia 202223).Considerando come pareggio nei 90' la vittoria ai calci di rigore nella Coppa Italia 202223, la Cremonese è reduce da 11 partite ufficiali senza successi in tutte le competizioni contro il Napoli (al Maradona e allo Zini): l’ultimo risale a Cremonese-Napoli 2-0 dell’11 settembre 1994, in Serie A.Tra i giocatori attualmente presenti nelle rose di Napoli e Cremonese, il miglior marcatore nelle sfide (al Maradona e allo Zini) è Rasmus Hojlund, con 2 reti (realizzate entrambe nella gara d’andata).🔗 Leggi su Forzazzurri.net © Forzazzurri.net - Focus della Ssc Napoli sulla Cremonese, prossimi avversari in campionato FULL HIGHLIGHT NAPOLI VS CREMONESE !! EMIL AUDERO | SERIE A ITALIA RASMUS HOJLUND GOAL FANSCAMERA Notizie correlate Focus della Ssc Napoli sulla Lazio, prossimi avversari in campionatoIl Napoli di Antonio Conte mette nel mirino la Lazio del tecnico Maurizio Sarri, prossimo avversario in campionato atteso allo stadio Diego Armando... Il focus della Ssc Napoli sulla Roma, prossimi avversari in campionatoIl Napoli di Antonio Conte mette nel mirino la Roma di Gasperini, prossimi avversari domenica sera al Maradona. Contenuti di approfondimento Temi più discussi: La fisicità, il centroboa e i punti da conquistare: alla scoperta della Cremonese di Giampaolo; MADDALONI - Sogni azzurri in campo: i giovani talenti dell’Academy sotto gli occhi delle glorie del Napoli; Antonio Conte in visita a Poggioreale: domani l'incontro con i detenuti; Conte: Vengo strumentalizzato, non c’è rispetto: a De Laurentiis rispondo così. Che legnata, sulla difesa…. Focus della Ssc Napoli sulla Cremonese, prossimi avversari in campionatoForzAzzurri.net - Gli azzurri studiano la squadra di mister Giampaolo. Il Napoli affronta al Maradona la Cremonese di Giampaolo, anticipo della 34esima giornata di ... forzazzurri.net Focus della Ssc Napoli sulla Lazio, prossimi avversari in campionatoForzAzzurri.net - Il Napoli studia la squadra dell'ex Sarri di scena al Maradona. Il Napoli di Antonio Conte mette nel mirino la Lazio del tecnico Maurizio Sarri, prossimo ... forzazzurri.net IrpiniaTv Sport. . IL PUNTO SULLA B, 10 - Il racconto del 35° turno e focus sul BARI, prossimo avversario dell'AVELLINO Con Federico Spinelli il racconto della 35esima giornata di Serie B: in collegamento Marco Iusco, giornalista de L'Edicola facebook