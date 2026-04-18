Focus della Ssc Napoli sulla Lazio prossimi avversari in campionato

Il Napoli si prepara ad affrontare la Lazio nel prossimo incontro di campionato, concentrando l’attenzione sulla squadra dell’ex allenatore Sarri, che sarà ospite al Maradona. La squadra di Antonio Conte analizza le caratteristiche e le strategie della Lazio, che ha recentemente cambiato guida tecnica. La partita si avvicina e l’attenzione resta alta sulla gara tra le due formazioni.

Il Napoli di Antonio Conte mette nel mirino la Lazio del tecnico Maurizio Sarri, prossimo avversario in campionato atteso allo stadio Diego Armando Maradona. I precedenti ufficiali tra le due squadre a Napoli sono 81: bilancio di 39 vittorie partenopee (ultima 4-0, Serie A 202122), 23 pareggi (ultimo 1-1, Serie A 201617) e 19 successi della Lazio (ultimo 0-1, Serie A 202425).Napoli reduce da 3 sconfitte consecutive in casa contro la Lazio: l’ultima vittoria risale alla Serie A 202122: 4-0 per gli azzurri. I partenopei non hanno mai perso 4 volte di fila contro la Lazio tra le mura amiche.Napoli reduce da 1 vittoria nelle ultime 7 sfide ufficiali contro la Lazio (al Maradona e all’Olimpico): quella della gara d’andata per 0-2, con reti di Rrahmani e Spinazzola.🔗 Leggi su Forzazzurri.net © Forzazzurri.net - Focus della Ssc Napoli sulla Lazio, prossimi avversari in campionato LAZIO vs NAPOLI #footballmarbles #seriea #lazio #napoli Notizie correlate Il focus della Ssc Napoli sulla Roma, prossimi avversari in campionatoIl Napoli di Antonio Conte mette nel mirino la Roma di Gasperini, prossimi avversari domenica sera al Maradona. Il focus della Ssc Napoli sul Genoa, prossimi avversari in campionatoIl Napoli di Antonio Conte mette nel mirino il Genoa di Daniele De Rossi, prossimi avversari sabato 7 febbraio alle ore 18 allo stadio Marassi. Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Questa sera focus sul mercato del Napoli a cura di Ciro Verato; Antonio Conte in visita a Poggioreale: domani l'incontro con i detenuti; Mobilità e sicurezza: focus della Prefettura sulla statale 268; SSC Napoli, il report da Castel Volturno: le ultime in vista della Lazio. Focus della Ssc Napoli sulla Lazio, prossimi avversari in campionatoForzAzzurri.net - Il Napoli studia la squadra dell'ex Sarri di scena al Maradona. Il Napoli di Antonio Conte mette nel mirino la Lazio del tecnico Maurizio Sarri, prossimo ... forzazzurri.net Il focus della Ssc Napoli sul Milan, prossimi avversari in campionatoForzAzzurri.net - Gli azzurri studiano i rossoneri di Allegri, avversari a Pasquetta al Maradona. Il Napoli di Antonio Conte mette nel mirino il Milan di Allegri, gara in ... forzazzurri.net Taranto: violenza di genere, dati in aumento. Il focus della ASL - facebook.com facebook