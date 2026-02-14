Il Napoli di Antonio Conte si concentra sulla Roma di Gasperini, che affronterà domenica sera. La squadra partenopea analizza attentamente le mosse dei giallorossi, in vista della sfida al San Paolo. I giocatori azzurri studiano le ultime partite della Roma, cercando di individuare i punti deboli. L’obiettivo è prepararsi al meglio per evitare brutte sorprese.

Il Napoli di Antonio Conte mette nel mirino la Roma di Gasperini, prossimi avversari domenica sera al Maradona. Sono 90 i precedenti ufficiali tra le due squadre al Maradona: bilancio di 39 vittorie del Napoli (ultima 1-0, Serie A 202425), 26 pareggi (ultimo 2-2, Serie A 202324) e 25 successi della Roma (ultimo 2-4, Serie A 201718).Napoli in rete da 9 partite di fila in casa contro la Roma: 16 le reti azzurre e ultimo digiuno partenopeo nello 0-0 della Serie A 201516. Napoli reduce da 6 gare di fila senza porta inviolata: 11 gol subiti nel periodo. Ultimo clean-sheet azzurro nell’1-0 contro il Sassuolo del 17 gennaio 2026. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net

Il focus della Ssc Napoli sulla Roma, prossimi avversari in campionato

