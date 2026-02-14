Il focus della Ssc Napoli sulla Roma prossimi avversari in campionato
Il Napoli di Antonio Conte si concentra sulla Roma di Gasperini, che affronterà domenica sera. La squadra partenopea analizza attentamente le mosse dei giallorossi, in vista della sfida al San Paolo. I giocatori azzurri studiano le ultime partite della Roma, cercando di individuare i punti deboli. L’obiettivo è prepararsi al meglio per evitare brutte sorprese.
Il Napoli di Antonio Conte mette nel mirino la Roma di Gasperini, prossimi avversari domenica sera al Maradona. Sono 90 i precedenti ufficiali tra le due squadre al Maradona: bilancio di 39 vittorie del Napoli (ultima 1-0, Serie A 202425), 26 pareggi (ultimo 2-2, Serie A 202324) e 25 successi della Roma (ultimo 2-4, Serie A 201718).Napoli in rete da 9 partite di fila in casa contro la Roma: 16 le reti azzurre e ultimo digiuno partenopeo nello 0-0 della Serie A 201516. Napoli reduce da 6 gare di fila senza porta inviolata: 11 gol subiti nel periodo. Ultimo clean-sheet azzurro nell’1-0 contro il Sassuolo del 17 gennaio 2026. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net
