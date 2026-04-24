Le emissioni di CO2 della flotta pubblica sono previste raggiungere i 124 grammi per chilometro nel 2025, superando quelle dei veicoli privati. Questa crescita si verifica nonostante gli sforzi per ridurre l'impatto ambientale del parco auto pubblico. La questione solleva interrogativi sulla sostenibilità delle flotte pubbliche e sulla strategia adottata per contenere le emissioni nel settore pubblico.

? Cosa sapere Le emissioni della flotta PA raggiungono 124 gkm nel 2025 superando i veicoli privati.. Il mancato rispetto dei target del 2020 impone nuovi vincoli normativi dal 2026.. Le emissioni della flotta pubblica hanno raggiunto i 124 gkm nel 2025, superando la media dei veicoli privati e segnando il fallimento dei target ambientali stabiliti dalla legge di bilancio del 2020. I numeri estratti da un database di circa 12.000 immatricolazioni registrate tra il 2019 e il 2025 rivelano una gestione della flotta amministrativa in controtendenza rispetto agli obiettivi di decarbonizzazione. Mentre nel 2022 le emissioni avevano toccato il punto minimo, l’ultimo anno di rilevazione mostra un paradosso: la Pubblica Amministrazione (PA) inquina più dei cittadini comuni.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Flotta pubblica: il paradosso delle emissioni che batte i privati

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