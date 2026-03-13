È stata completata un'operazione immobiliare da tre milioni di euro a Marina di Pietrasanta, in Versilia. L'acquisto riguarda un immobile di lusso situato in una delle zone più esclusive della località. Questo investimento rappresenta uno dei più consistenti nella zona negli ultimi anni e viene descritto come il più grande affare concluso nella zona dopo il noto progetto Twiga beach.

Marina Di Pietrasanta (Lucca), 13 marzo 2026 – È considerato il più grande affare portato a termine a Marina di Pietrasanta dopo il Twiga beach, e probabilmente uno dei più sostanziosi nella storia della Versilia. La zona è sempre quella, visto che siamo a Fiumetto, con le voci che si rincorrevano da mesi e che finalmente hanno i crismi dell’ufficialità: la società che fa capo all’imprenditore Dimitri Kunz d’Asburgo Lorena, compagno della ministra al turismo Daniela Santanchè, ha rilevato i bagni Genzianella e Felice per trasformarli nell’ operazione Palm beach. La firma del compromesso, che è una sorta di preliminare, risale a mercoledì, appena 48 ore fa, con i bene informati che parlano di un progetto da oltre 3 milioni di euro. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Operazione “Palm beach” da 3 milioni di euro, bagno di lusso in arrivo in Versilia

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