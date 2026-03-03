Apple TV ha annunciato la cancellazione della serie Palm Royale, prodotta e trasmessa per due stagioni, e che si svolge nel club più esclusivo della Florida. La decisione è stata comunicata ufficialmente e segna la fine della produzione della serie, che si è conclusa con la messa in onda della seconda stagione. La notizia è stata riportata da Deadline.

Si chiudono ufficialmente i cancelli del club più esclusivo della Florida. Secondo un aggiornamento proveniente da Deadline, infatti, il colosso Apple TV ha confermato la cancellazione di Palm Royale dopo la messa in onda della seconda stagione. La serie, creata da Abe Sylvia e basata sul romanzo Mr. and Mrs. American Pie, non proseguirà dunque il viaggio di Maxine Simmons (interpretata da una smagliante Kristen Wiig) nell’alta società del 1969. Apple TV al momento non ha commentato la notizia. Un addio tra gloria e premi. La notizia arriva come una doccia fredda se si guarda al pedigree dello show. La prima stagione aveva raccolto ben 11 nomination agli Emmy, tra cui Miglior Serie Comedy e Miglior Attrice Protagonista per la Wiig, portando a casa la statuetta per la Miglior Colonna Sonora Originale della sigla. 🔗 Leggi su Universalmovies.it

Fine dei giochi a Palm Beach: Apple TV cancella Palm Royale dopo due stagioni

