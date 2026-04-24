Dopo il fallimento del Twiga, un locale gestito in precedenza, l’imprenditore torna in Puglia per aprire il suo nuovo ristorante chiamato Crazy Pizza. La riapertura avviene a distanza di tempo dalla chiusura del progetto precedente, con l’obiettivo di rilanciare l’attività nel settore della ristorazione. La decisione di tornare in quella regione segna un passo importante nella strategia dell’imprenditore per il futuro.

Dopo il flop del Twiga, Flavio Briatore torna in Puglia con il suo Crazy Pizza. Il suo format Crazy Pizza, creato insieme a Francesco Costa, aprirà infatti a Savelletri di Fasano, nei pressi di Egnazia, uno dei luoghi più esclusivi della Puglia. Il brand propone una rivisitazione della classica pizza italiana, con un impasto unico di alta qualità e 0.03% di lievito, che dà vita a una base eccezionalmente sottile e leggera. Il menù valorizza ingredienti premium, il tutto in un’atmosfera dinamica e divertente, arricchita da DJ dal vivo e dal famoso Spinning Pizza Show. Il marchio si è rapidamente espanso in location prestigiose in tutto il mondo, offrendo un sofisticato connubio tra alta cucina italiana e ospitalità all’avanguardia.🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Flavio Briatore torna in Puglia: apre il suo Crazy Pizza

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