Crazy Pizza di Flavio Briatore a Savelletri Puglia quanto costa una margherita

A Savelletri, in Puglia, è stato aperto un nuovo locale della catena Crazy Pizza, gestita da Flavio Briatore. La pizzeria si trova in una zona turistica e offre diverse opzioni di pizza, tra cui quella margherita. Il prezzo di una margherita nel nuovo locale è di circa 8 euro. La gestione e i prezzi sono stati comunicati ufficialmente dalla catena.

Flavio Briatore lo fa ancora: ha aperto un nuovo Crazy Pizza. Questa volta la sede è a Savelletri, in Puglia. Nonostante le polemiche sui prezzi, Crazy Pizza è un successo e Briatore continua ad allargare il suo dominio sulle pizze di lusso. Non stupisce neanche la scelta della località, frequentata da celebrità, politici e imprenditori, che potrebbero posizionare il nuovo Crazy Pizza diversamente rispetto alle altre sedi. La notizia però è sul costo della pizza all’interno del nuovo ristorante. Nel prezzo non c’è soltanto il valore del prodotto, ma anche quello del marchio “Crazy Pizza”, della location e del vero e proprio format dei pizzaioli che fanno ruotare gli impasti tra i tavoli in sala.🔗 Leggi su Quifinanza.it © Quifinanza.it - Crazy Pizza di Flavio Briatore a Savelletri (Puglia), quanto costa una margherita Notizie correlate Leggi anche: Usare i nostri dati personali costa meno di una pizza margherita Leggi anche: "Ringraziate che mi limito a farmi una risata": Michela Persico smentisce il flirt con Flavio Briatore Altri aggiornamenti Temi più discussi: Briatore porta Crazy Pizza a Savelletri: nuovo debutto in Puglia dopo il sogno infranto del Twiga; L’ossessione di Flavio Briatore per la Puglia: dopo i no al Twiga, ora ci riprova e apre Crazy Pizza; Dopo il flop del Twiga Flavio Briatore torna in Puglia: Crazy Pizza apre a Savelletri; Il Crazy Pizza di Briatore a Savelletri per l’estate 2026. Crazy Pizza sbarca in Puglia: Flavio Briatore sceglie Savelletri per la nuova aperturaSavelletri – Il brand internazionale Crazy Pizza, parte del gruppo Majestas di proprietà’ di Flavio Briatore e Francesco Costa, sbarca in Puglia. L’apertura a ... osservatoriooggi.it Dopo anni di tentativi, Briatore apre in Puglia: a Savelletri arriva Crazy PizzaDopo i progetti falliti negli anni scorsi con il Twiga (oggi in mano a Leonardo Maria Del Vecchio) e le polemiche legate ad alcune sue dichiarazioni, l’imprenditore sbarca nel tacco d’Italia. L’apertu ... italiaatavola.net La Crazy Pizza di Flavio Briatore e Francesco Costa aprirà anche in Puglia. Sul portale, tra le location, c’è già “Savelletri coming soon”, la promessa di un’estate non propriamente economica ma sicuramente scoppiettante. Il locale sorgerà nella zona simbolo - facebook.com facebook Briatore rilancia in Puglia: dopo lo stop al Twiga di Otranto, apre Crazy Pizza a Savelletri x.com