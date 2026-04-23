Crazy Pizza di Flavio Briatore a Savelletri Puglia quanto costa una margherita

Da quifinanza.it 23 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Savelletri, in Puglia, è stato aperto un nuovo locale della catena Crazy Pizza, gestita da Flavio Briatore. La pizzeria si trova in una zona turistica e offre diverse opzioni di pizza, tra cui quella margherita. Il prezzo di una margherita nel nuovo locale è di circa 8 euro. La gestione e i prezzi sono stati comunicati ufficialmente dalla catena.

Flavio Briatore lo fa ancora: ha aperto un nuovo Crazy Pizza. Questa volta la sede è a Savelletri, in Puglia. Nonostante le polemiche sui prezzi, Crazy Pizza è un successo e Briatore continua ad allargare il suo dominio sulle pizze di lusso. Non stupisce neanche la scelta della località, frequentata da celebrità, politici e imprenditori, che potrebbero posizionare il nuovo Crazy Pizza diversamente rispetto alle altre sedi. La notizia però è sul costo della pizza all’interno del nuovo ristorante. Nel prezzo non c’è soltanto il valore del prodotto, ma anche quello del marchio “Crazy Pizza”, della location e del vero e proprio format dei pizzaioli che fanno ruotare gli impasti tra i tavoli in sala.🔗 Leggi su Quifinanza.it

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© Quifinanza.it - Crazy Pizza di Flavio Briatore a Savelletri (Puglia), quanto costa una margherita

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