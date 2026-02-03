Flat tax al 4% per far rientrare in Italia i pensionanti che vivono in Paesi extra Ue | proposta di Fdi

La maggioranza propone una flat tax del 4% per i pensionati che vivono in Paesi extra Ue e intendono tornare in Italia. La misura mira a incentivare il rientro di chi ha vissuto all’estero, a patto che si trasferisca in uno dei piccoli Comuni del Paese, nelle zone interne più a rischio spopolamento. La proposta punta a rilanciare queste aree e a portare in Italia pensionati che fino a ora hanno preferito altri paesi.

La maggioranza propone una flat tax del 4% per i pensionati che vivono in Paesi extra UE e che rientrano in Italia, per 15 anni, a patto che si trasferiscano in uno dei piccoli Comuni nelle aree interne del Paese, a rischio spopolamento. Si parla di comuni con meno di 3mila abitanti.

