Rinnovato il protocollo di intesa per la tutela della salute dei lavoratori dell’industria ceramica

Il rinnovo del protocollo di intesa nasce dalla crescente attenzione alle condizioni di sicurezza dei lavoratori dell’industria ceramica. La Regione Emilia-Romagna ha rafforzato le misure di prevenzione, inserendo nuove norme per ridurre i rischi legati agli agenti chimici e alle polveri nocive. L’obiettivo è garantire ambienti di lavoro più sicuri e tutelare la salute di chi ogni giorno opera in questa settore. La firma ufficiale si è tenuta in un momento di particolare attenzione alle normative di sicurezza.

Fabi e Paglia: "Forti dei risultati ottenuti, continuiamo a diffondere buone pratiche nel distretto delle piastrelle, tra quelli di maggiore rilevanza a livello internazionale" Prosegue e s’intensifica l’impegno della Regione Emilia-Romagna per la sicurezza, la prevenzione e la salute sul lavoro, in particolare di chi opera nell’industria ceramica. È alle lavoratrici, ai lavoratori, ai datori di lavoro del distretto concentrato nei territori delle province di Reggio Emilia e Modena, considerato tra quelli di maggior rilievo a livello internazionale, che si rivolge il Protocollo d’intesa, siglato da Regione, Confindustria ceramica, Acimac (Associazione costruttori italiani macchine attrezzature per ceramica) e dalle Organizzazioni sindacali di settore Filctem Cgil, Femca Cisl, Uiltec Uil, con l’obiettivo di tutelarne il benessere e diffondere buone pratiche nei luoghi di lavoro del comparto per la produzione delle piastrelle di ceramica. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

AVS propone un protocollo d’intesa con l’ASL per la prevenzione dei Disturbi della Nutrizione e dell’AlimentazioneAVS ha stipulato un protocollo d’intesa con l’ASL per promuovere iniziative di prevenzione dei Disturbi della Nutrizione e dell’Alimentazione.

Un patto per difendere gli operai. Rinnovato il protocollo d’intesa contro caporalato e sfruttamentoIl nome di questo accordo è legato alla recente firma di un patto contro lo sfruttamento degli operai nel settore nautico.

Approfondimenti, notizie e discussioni

Temi più discussi: Welfare e disabilità, rinnovato il protocollo d’intesa con le associazioni; Firenze, rinnovato il protocollo tra Questura e centro Artemisia per la tutela delle vittime di violenza di genere, domestica e minorile; La Spezia: rinnovato in Prefettura il Protocollo contro il caporalato nella nautica da diporto; Un patto per difendere gli operai. Rinnovato il protocollo d’intesa contro caporalato e sfruttamento.

Astoi e Ita Airways rinnovano il protocollo di intesa per il 2026Rinnovato anche per il 2026 il protocollo di intesa fra Ita Airways e Astoi Confindustria Viaggi, all'interno del quale vengono riconosciute le specificità ... travelquotidiano.com

Ita Airways e Astoi rinnovano l’accordo: ricadute positive su consumatori e t.o.Rinnovato il protocollo d’intesa tra Ita Airways e Astoi; l’accordo riconosce le specificità commerciali e giuridiche dei t.o. guidaviaggi.it

COLDIRETTI PUGLIA Promuovere la cultura del cibo sano parte dai banchi di scuola, ma prende forma concreta nei mercati contadini e negli agriturismi. Con il Protocollo rinnovato tra Coldiretti e Ministero dell’Istruzione e del Merito, studenti, docenti e person - facebook.com facebook

#Welfare. In #EmiliaRomagna si rafforza sostegno a persone con #disabilità: rinnovato Protocollo d’intesa @RegioneER-Federazioni Fish e Fand. @mdepascale e Conti: “Importante strumento di collaborazione per offrire sostegno concreto" La #notizia regi x.com