Rinnovato il protocollo di intesa per la tutela della salute dei lavoratori dell’industria ceramica
Il rinnovo del protocollo di intesa nasce dalla crescente attenzione alle condizioni di sicurezza dei lavoratori dell’industria ceramica. La Regione Emilia-Romagna ha rafforzato le misure di prevenzione, inserendo nuove norme per ridurre i rischi legati agli agenti chimici e alle polveri nocive. L’obiettivo è garantire ambienti di lavoro più sicuri e tutelare la salute di chi ogni giorno opera in questa settore. La firma ufficiale si è tenuta in un momento di particolare attenzione alle normative di sicurezza.
Fabi e Paglia: "Forti dei risultati ottenuti, continuiamo a diffondere buone pratiche nel distretto delle piastrelle, tra quelli di maggiore rilevanza a livello internazionale" Prosegue e s’intensifica l’impegno della Regione Emilia-Romagna per la sicurezza, la prevenzione e la salute sul lavoro, in particolare di chi opera nell’industria ceramica. È alle lavoratrici, ai lavoratori, ai datori di lavoro del distretto concentrato nei territori delle province di Reggio Emilia e Modena, considerato tra quelli di maggior rilievo a livello internazionale, che si rivolge il Protocollo d’intesa, siglato da Regione, Confindustria ceramica, Acimac (Associazione costruttori italiani macchine attrezzature per ceramica) e dalle Organizzazioni sindacali di settore Filctem Cgil, Femca Cisl, Uiltec Uil, con l’obiettivo di tutelarne il benessere e diffondere buone pratiche nei luoghi di lavoro del comparto per la produzione delle piastrelle di ceramica. 🔗 Leggi su Parmatoday.it
AVS propone un protocollo d'intesa con l'ASL per la prevenzione dei Disturbi della Nutrizione e dell'AlimentazioneAVS ha stipulato un protocollo d'intesa con l'ASL per promuovere iniziative di prevenzione dei Disturbi della Nutrizione e dell'Alimentazione.
Un patto per difendere gli operai. Rinnovato il protocollo d'intesa contro caporalato e sfruttamentoIl nome di questo accordo è legato alla recente firma di un patto contro lo sfruttamento degli operai nel settore nautico.
