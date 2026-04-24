Fiumicino piange Giuseppe Conte presidente del Centro Anziani Catalani

A Fiumicino si registra la scomparsa di Giuseppe Conte, che ricopriva il ruolo di presidente del Centro Anziani Catalani. La notizia è stata comunicata oggi, 24 aprile 2026, e ha suscitato cordoglio tra i membri della comunità locale. La sua figura era conosciuta e apprezzata da molti cittadini, che ora lo ricordano per il suo impegno nel centro e nel quartiere.

Fiumicino, 24 aprile 2026 – La città di Fiumicino piange la scomparsa di Giuseppe Conte, presidente del Centro Anziani Catalani. Una figura molto stimata, che negli anni ha dedicato impegno, tempo e passione al sociale e alla vita del centro, diventando un punto di riferimento per tanti cittadini. La notizia arriva a pochi giorni dalla celebrazione del 45esimo anniversario del Centro Anziani Catalani, rendendo ancora più forte il senso di dolore nella comunità. Conte ha guidato il centro con dedizione e senso di responsabilità, portando avanti le attività anche nei momenti più complessi. Il cordoglio dell’Amministrazione comunale. L’Amministrazione comunale di Fiumicino ha espresso “profondo cordoglio” per la scomparsa di Giuseppe Conte, ricordandone il ruolo e l’impegno nel sociale.🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it Notizie correlate Fiumicino, il Centro Catalani festeggia 45 anni: un compleanno di musica e balloFiumicino, 8 aprile 2026 – Il Centro Catalani celebra i suoi 45 anni con una festa in programma sabato 18 aprile alle ore 15. Fiumicino, apre “Le Ali di Francesco”: nuovo centro diurno per anziani in via Monte SolaroloFiumicino, 30 marzo 2026 – Apre a Fiumicino “Le Ali di Francesco”, un nuovo centro diurno per anziani che si presenta come uno spazio dedicato... Una raccolta di contenuti Fiumicino in lutto per Giuseppe Conte, storico presidente del Centro Anziani Giuseppe Catalani: addio a una vita spesa per la comunità.Scompare una figura amata di Isola Sacra, punto di riferimento per il mondo associativo, politico e sociale del territorio Fiumicino piange la scomparsa di Giuseppe Conte, storico presidente del Centr ... alphabetcity.it Conte, l'acrobata di Volturara. Contraddizioni, salite e discese per tornare premierElezioni politiche del settembre 2022. L'agenzia di stampa Ansa batte questa notizia: A Volturara Appula, comune italiano di 380 abitanti ... iltempo.it