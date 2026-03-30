Fiumicino apre Le Ali di Francesco | nuovo centro diurno per anziani in via Monte Solarolo

A Fiumicino apre un nuovo centro diurno dedicato agli anziani, denominato “Le Ali di Francesco”. Situato in via Monte Solarolo, il centro offre servizi di assistenza, attività di intrattenimento e supporto quotidiano per le persone della terza età. La struttura è stata inaugurata il 30 marzo 2026 e mira a fornire un punto di riferimento per le esigenze degli anziani nel territorio.

Fiumicino, 30 marzo 2026 – Apre a Fiumicino “Le Ali di Francesco”, un nuovo centro diurno per anziani che si presenta come uno spazio dedicato all’assistenza, all’intrattenimento e alle attività di supporto quotidiano per la terza età. L’annuncio compare in un volantino promozionale diffuso in città, nel quale vengono indicati servizi, orari e recapiti della struttura. Secondo quanto riportato nel materiale informativo, il centro offrirà assistenza O.S.S., terapia occupazionale, intrattenimento e inclusione, con attività rivolte agli ospiti durante l’arco della giornata. Nel testo si legge inoltre che le persone accolte saranno seguite da personale professionale e potranno partecipare a iniziative come clown terapia, musicoterapia e attività di gruppo. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it Articoli correlati Inaugura il nuovo Centro Diurno di Guiglia, potrà ospitare 14 anzianiVenerdì 13 marzo a Guiglia, sarà inaugurato il nuovo centro diurno per anziani Il castagno selvatico", in via Repubblica 30 a Guiglia. Marilab apre a Fiumicino nuovo centro analisi con servizi di diagnostica(Adnkronos) – Dopo alcuni anni di assenza, il 23 marzo apre a Fiumicino il nuovo Centro analisi Marilab, in via della Foce Micina 75, segnando un...