Coach personale della salute di fitbit si espande su più polsi

Google amplia la sua offerta per il coach personale della salute di Fitbit, rendendolo disponibile su più dispositivi e piattaforme. Ora più utenti possono ricevere consigli personalizzati grazie all’intelligenza artificiale, senza dover necessariamente usare lo stesso modello o app. La novità punta a coinvolgere un pubblico più ampio e a facilitare il monitoraggio della salute quotidiana.

Google ha ampliato l’ esperienza del coach personale per la salute di Fitbit, offrendo indicazioni basate sull’ intelligenza artificiale a un pubblico più ampio e su nuove piattaforme. Il rilascio torna a focalizzarsi su fitness, sonno e benessere, tramite una chat interattiva che sfrutta i dati di monitoraggio. L’obiettivo è rendere disponibili consigli personalizzati e migliorare la gestione del recupero, mantenendo un approccio pratico e orientato ai risultati. espansione globale del coach personale per la salute di fitbit. Con l’annuncio odierno, l’esperienza viene resa accessibile agli abbonati Fitbit Premium nel Regno Unito, in Canada, in Australia, in Nuova Zelanda e a Singapore, a partire da oggi e nelle settimane successive. 🔗 Leggi su Mondoandroid.com

