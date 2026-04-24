Firma falsa sul contratto telefonico | 52enne accusato di tentata truffa

Un uomo di 52 anni è stato chiamato a comparire davanti al giudice del Tribunale penale di Perugia, con l’accusa di aver tentato una truffa. Secondo le accuse, avrebbe falsificato una firma su un contratto telefonico, coinvolgendo anche un altro cittadino e un operatore del settore. L’uomo si difende con l’assistenza dell’avvocato Andrea Bellachioma.