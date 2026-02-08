Travolto e ucciso sul raccordo ex poliziotto accusato di omicidio stradale e fuga La falsa pista del furto dell' auto

Un ex poliziotto è stato arrestato dopo aver travolto e ucciso un uomo sul raccordo. L’uomo non ha risposto alle domande del sostituto procuratore e ha tentato di depistare le indagini dichiarando di aver subito un furto dell’auto, ma le prove portano a un’altra versione dei fatti. Ora rischia l’accusa di omicidio stradale aggravato dalla fuga e di aver falsificato la scena dell’incidente.

Non ha risposto alle domande del sostituto procuratore che lo ha indagato per omicidio stradale aggravato dalla fuga, omissione di soccorso e simulazione di reato per aver dichiarato il falso furto dell’auto con cui avrebbe travolto un uomo.Un ex poliziotto di 71 anni, in pensione, per anni in.🔗 Leggi su Perugiatoday.it

Approfondimenti su Raccordo Urbano

La polizia ha identificato l’automobilista che martedì sera ha travolto e ucciso un uomo sul raccordo Perugia-Bettolle.

A Perugia, un uomo è stato investito e ucciso da un’auto pirata.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Ultime notizie su Raccordo Urbano

Argomenti discussi: Travolto e ucciso sul raccordo Perugia-Bettolle, individuato l'investitore: si indaga per omicidio stradale; Incidente alle porte di Milano, ciclista travolto e trascinato da un camion: morto sul colpo; Roma, incidente al Tiburtino: 18enne investito e ucciso mentre attraversa la strada sulle strisce pedonali. L'uomo alla guida dell'auto si è fermato a soccorrerlo; Ciclista travolto e ucciso da un camion nel milanese.

Bama investito sul Raccordo e ucciso, tutte le bugie dell'ex poliziottoPERUGIA - «Non guidavo io, mi hanno rubato la macchina». «Ho preso il newjersey, non ho investito nessuno». Così, agli investigatori, ha ... ilmessaggero.it

Moise travolto e ucciso da un’auto pirata, i sospetti sull’ex poliziotto. Avrebbe simulato un furto per sviare l’indagineL’uomo, nato in Sicilia ma da anni residente a Magione, deve rispondere di omicidio stradale, omissione di soccorso e simulazione di reato. Sequestrati le armi, interrogata anche la compagna del 71enn ... lanazione.it

Gianni Chies travolto e ucciso dal furgone parcheggiato senza freno a mano: ha cercato di fermarlo ma è stato investito. Aveva 58 anni facebook