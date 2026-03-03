Donna vittima di un raggiro telefonico da 30mila euro a Sale Marasino come è avvenuta la truffa | 3 arresti

A Sale Marasino, tre uomini sono stati arrestati con l’accusa di aver truffato un’anziana, sottraendole circa 30mila euro e alcuni gioielli. La vittima ha denunciato il raggiro, e i Carabinieri hanno recuperato la refurtiva, che è stata successivamente restituita. L’indagine ha portato all’arresto dei sospetti, che sono stati portati in custodia.

Tre persone sono state arrestate in provincia di Brescia dai Carabinieri a Sale Marasino. Nel pomeriggio del 2 marzo 2026, una pensionata 84enne è stata vittima di una truffa orchestrata da un gruppo che si è finto appartenente alle forze dell'ordine per sottrarle denaro e gioielli. L'intervento tempestivo dei militari ha permesso di bloccare i responsabili e restituire quanto sottratto alla legittima proprietaria. La dinamica della truffa Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, l'episodio si è verificato nel pomeriggio del 2 marzo 2026 a Sale Marasino, in provincia di Brescia. L'operazione è stata condotta dai Carabinieri della Compagnia di Brescia, con il supporto dei colleghi della Stazione di Marone.

