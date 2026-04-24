A Firenze, un episodio di aggressione ha coinvolto un’autista di bus, che è stata colpita con sputi da alcuni passeggeri. L’incidente ha causato un attacco di panico alla donna, che è stata portata in ospedale per le cure del caso. I sindacati hanno chiesto alla prefettura di intervenire per garantire maggiore sicurezza sui mezzi pubblici. La polizia sta indagando sui fatti.

Firenze, 24 aprile 2026 – I sindacati chiedono alla prefettura di Firenze di intervenire dopo che stamani "una giovane incolpevole autista è finita in ospedale con un attacco di panico dopo aver ricevuto numerosi sputi e un ulteriore tentativo di aggressione fisica da parte di una passeggera che nel frattempo si era resa protagonista di un lungo litigio con un altro passeggero". Le sigle Filt Cgil, Fit Cisl, UilTrasporti e Faisa Cisal chiedono alla prefettura di procedere col protocollo firmato il 2 dicembre 2025 per migliorare la sicurezza. L'episodio, "gravissimo", è avvenuto nella mattina di giovedì 23 aprile sulla linea 37 nella zona del Galluzzo e i sindacati hanno scritto a sindaca di Firenze Sara Funaro e ad Autolinee Toscane, e per conoscenza anche alla prefettura.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Firenze, sputi e aggressione a una autista di bus. Attacco di panico per la conducente, portata in ospedale

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