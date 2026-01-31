Un’autista del bus di Prato è stata aggredita da un passeggero che le ha preso a calci e sputato in faccia. L’episodio è avvenuto in pieno giorno, in una delle linee considerate più a rischio dai sindacati. La donna ha raccontato di aver cercato di calmare l’uomo, ma lui ha reagito con violenza. La polizia sta indagando, mentre i sindacati chiedono controlli più stringenti sui mezzi pubblici nelle fasce orarie più delicate. La domanda che si fanno tutti è: si aspetta

Prato, 31 gennaio 2026 – I sindacati avevano indicato quelle che erano le linee più a rischio. Avevano chiesto i controlli su quelle linee negli orari di più difficile gestione. Sono passate settimane e poco è cambiato ma intanto ieri pomeriggio, alle 18, un’altra autista, una donna di soli 28 anni, è stata presa a cazzotti e sputi in faccia da un marocchino che, poco prima, aveva infastidito due signore sull’ autobus che si stavano recando in ospedale, con tutta probabilità a trovare un parente ricoverato. L’ennesima aggressione ai danni di un conducente di Autolinee Toscane è avvenuta sulla "famigerata” linea 3+, quella che, dal centro città, serve l’ospedale Santo Stefano. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Autista aggredita sul bus, presa a cazzotti e sputi in faccia. “Che cosa si aspetta, la tragedia?”

Approfondimenti su Prato 31 gennaio 2026

Nella serata di ieri, venerdì 2 gennaio, un episodio di cronaca si è verificato sulla linea 1 dell’AMT in via Hermada.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Ultime notizie su Prato 31 gennaio 2026

Argomenti discussi: Autista aggredita sul bus, presa a cazzotti e sputi in faccia. Che cosa si aspetta, la tragedia?; Schiaffi, pugni e sputi sul bus: autista At aggredita al capolinea dell’ospedale; Bambino lasciato giù dal bus sotto la neve, sospeso l'autista: Il piccolo è arrivato a casa in ipotermia, ha fatto sei chilometri a piedi; Bambino di 11 anni lasciato a piedi dal bus sotto la neve: Non aveva il biglietto. Costretto a vagare per 6 chilometri.

Autista aggredita sul bus, presa a cazzotti e sputi in faccia. Che cosa si aspetta, la tragedia?La conducente, 28 anni, ha chiesto a un passeggero di scendere dal mezzo perché stava infastidendo due persone. Alla fermata dell’ospedale lo straniero l’ha picchiata. I sindacati: Intervenire subito ... lanazione.it

Daspo anti maranza per difendere gli autisti dei bus dalle aggressioni: vertice sulla sicurezza con MomTREVISO - La richiesta di istituire il daspo urbano per chi aggredisce il personale di viaggio o commette reati all’interno dei mezzi di trasporto pubblico; mantenere il presidio ... ilgazzettino.it

La donna, aggredita dall’ex, era stata salvata da un’autista. In tribunale alcune divergenze tra i periti nominati dalle tre parti - facebook.com facebook

Lepore premia l’autista che ha soccorso una donna aggredita: “Esempio di senso civico” x.com